В Ачинске ребенка ударило током от аптечной кнопки вызова

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-29T15:56:13+03:00

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В Ачинске 8-летнего ребенка ударило током от кнопки вызова возле аптеки (этой кнопкой маломобильные граждане могут вызвать фармацевта к себе, поскольку нет возможности подняться на высокое крыльцо). Случилось это в минувшее воскресенье. По словам 26-летней матери, она пришла сюда за лекарствами вместе с 8-летним сыном. Мальчик был на велосипеде и немного отстал, чтобы припарковать его. Специальной оборудованной стойки для велосипедов здесь нет, поэтому он прислонил его к перилам. И тут же закричал.

- Он когда слез с велосипеда и просто, получается, к перилам, его приложил. Велосипед попал в эту кнопку и через велосипед сына тряхнуло. Когда он залетел в аптеку, он так сильно кричал и руки не мог разжать, это видели все аптекари все, - рассказала мама телеканалу ОСА.

Ребенка увезла «Скорая помощь». Сейчас ему требуется медицинская помощь, потому что обострились заболевания. Мама записала его к психологу, она опасается возможных последствий. Женщина уверяет, что оголенными провода от кнопки торчали целую неделю. И только после случившегося их изолировали.

ИСТОЧНИК KP.RU