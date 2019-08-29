2019-08-29T15:56:13+03:00
Происшествия

В Ачинске ребенка ударило током от аптечной кнопки вызова

Мать мальчика уверяет: оголенные провода торчали там неделю
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Ачинске ребенка ударило током от аптечной кнопки вызова. Фото: телеканал ОСАВ Ачинске ребенка ударило током от аптечной кнопки вызова. Фото: телеканал ОСА
Изменить размер текста:

В Ачинске 8-летнего ребенка ударило током от кнопки вызова возле аптеки (этой кнопкой маломобильные граждане могут вызвать фармацевта к себе, поскольку нет возможности подняться на высокое крыльцо). Случилось это в минувшее воскресенье. По словам 26-летней матери, она пришла сюда за лекарствами вместе с 8-летним сыном. Мальчик был на велосипеде и немного отстал, чтобы припарковать его. Специальной оборудованной стойки для велосипедов здесь нет, поэтому он прислонил его к перилам. И тут же закричал.

- Он когда слез с велосипеда и просто, получается, к перилам, его приложил. Велосипед попал в эту кнопку и через велосипед сына тряхнуло. Когда он залетел в аптеку, он так сильно кричал и руки не мог разжать, это видели все аптекари все, - рассказала мама телеканалу ОСА.

Ребенка увезла «Скорая помощь». Сейчас ему требуется медицинская помощь, потому что обострились заболевания. Мама записала его к психологу, она опасается возможных последствий. Женщина уверяет, что оголенными провода от кнопки торчали целую неделю. И только после случившегося их изолировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хакасии трое детей стали жертвой сексуального преступления
В Красноярске во время тренировки утонул рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак
Турецкие медики опровергли информацию об изъятии органов у 16-летней девушки из Красноярска
В Красноярске маме отказали в поступлении ребенка в школу даже по прописке
ВТБ Факторинг на 80% увеличил объем финансирования компаний Сибири
С 1 сентября Красноярская железная дорога вводит 50% скидку для студентов и школьников
Набережную на правом берегу Енисея в Красноярске откроют в октябре
«Дружок, дай пять»: брошенный хозяевами щенок смог побороть смертельную болезнь
ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»
В Туве 4-летний ребенок выпил бензин, приготовленный для пилы
Как выглядит время изнутри: красноярцам показали механизмы Биг-Бена
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
В Красноярке в Солнечном завершают ремонт виадука
В Красноярске продают мороженое с растительными жирами и кишечной палочкой
В Красноярске мошенник дважды продавал за 2 миллиона на взятый напрокат внедорожник
В Красноярске подрядчики заплатят крупные штрафы за срыв капремонта
Красноярский Горсовет больше не будет согласовывать заместителей мэра
В Красноярске на месяц перекрывают улицу в центре города
В Красноярске банкротится компания, строившая «Планету», цирк и аэропорт
Минусинский район края возглавил бывший городовой
Житель Хакасии надругался над сводной сестрой-подростком
Красноярцы сами решат, какие скверы нужно благоустроить
«Завтра ему бы исполнилось 8»: в Красноярске умер мальчик, который попал под машину на Калинина
Красноярка стала третьей Вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты
Был Октябрьский – станет Федирко. В Красноярске депутаты единогласно поддержали идею переименования моста
Все – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домов
Живет не по средствам! Ачинский депутат незаконно купил квартиру в Сочи