2019-08-29T13:07:55+03:00
Происшествия

В Туве 4-летний ребенок выпил бензин, приготовленный для пилы

С отравлением его госпитализировали в больницу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве 4-летний ребенок выпил бензин, приготовленный для пилыВ Туве 4-летний ребенок выпил бензин, приготовленный для пилыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве 4-летний ребенок по случайности выпил бензин, предназначенный для пилы. С отравлением его доставили в больницу. Благодаря усилиям медиков, его жизнь сейчас вне опасности.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома, ЧП произошло в Пий-Хемском районе два дня назад. Мальчик находился дома под присмотром бабушки. Женщина позвала знакомого, чтобы он помог ей напилить дрова. Мужчина пришел с пилой, приготовил бензин, чтобы залить, банку оставил на крыльце и отлучился.

В это время ребенок играл во дворе, он решил, что в банке сок, поэтому сделал несколько глотков. Бабушка тут же догадалась, что произошло, вызвала «Скорую». Правоохранители обращаются к взрослым: в доме, где есть дети, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Не оставлять в доступных местах ядовитые вещества, лекарства, отбеливатели, кислоты и горючие жидкости. Особенно нельзя их хранить в бутылках или банках из-под напитков. Их место там, где ребенок не сможет их достать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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