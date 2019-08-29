2019-08-29T12:31:29+03:00
Общество

Как выглядит время изнутри: красноярцам показали механизмы Биг-Бена

Мэр города пообещал горожанам сюрприз на 18-летие часов [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Как выглядит время изнутри: красноярцам показали механизмы Биг-Бена. Фото: пресс-служба администрации краяКак выглядит время изнутри: красноярцам показали механизмы Биг-Бена. Фото: пресс-служба администрации края
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Как выглядит время изнутри, показал глава города Сергей Еремин. На своей странице в Инстаграме он выложил видео, снятое им под куполом главных городских часов. И подписал: «Вот так красноярское время выглядит изнутри. Проводим ревизию нашего знаменитого Биг-Бена. В сентябре главным часам Красноярска исполняется 18 лет, и их «медосмотр» и профилактика позволят избежать сбоев».

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Как выглядит время изнутри: красноярцам показали механизмы Биг-Бена
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Оказывается, диаметр циферблатов наших часов превышает размеры кремлевских курантов. А еще мэрия готовит для красноярцев сюрприз. Какой – все узнают совсем скоро. Глава города пообещал: часы нас еще удивят. Добавим, что механизм остановили на профилактику уже второй раз за месяц. Специалисты приступили к ремонту блока управления. Наверняка там установят новую музыку для боя курантов.

Попасть под купол городских часов обычному человеку нельзя, поэтому смотрим видео: виды с башни в самом деле потрясающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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