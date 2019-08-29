2019-08-29T11:03:43+03:00
Общество

В Красноярке в Солнечном завершают ремонт виадука

Глава Советского района озвучил три хороших новости
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в микрорайоне Солнечном завершается ремонт пешеходного перехода. Три хороших новости озвучил накануне в рамках выездного совещания глава района Дмитрий Дмитриев. Виадук, который соединяет проспект Молодежный и улицу Светлова, почти готов к эксплуатации. Осталось несколько штрихов. Покрытие моста сделают антискользящим, а сам он будет защищен от ветра, дополнительно там установят освещение – все, как и просили жители микрорайона. Переход уже протестировали мамы с колясками, одна из мам попросила подкорректировать ширину спуска, чиновники пообещали выполнить.

Вторая новость заключается в том, что к 6 сентября будут организованы социальные ряды для садоводов на площадке возле рынка. Это поможет упорядочить торговлю и навести порядок на ближайшей территории. А на рынке по адресу 40 лет Победы, 2 будут проводиться ярмарки выходного дня. И третья новость: появилась площадка для занятий экстремальными видами спорта на бульваре Солнечный, 3а. Сейчас здесь установлены два элемента для отработки трюков. В дальнейшем площадка будет развиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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