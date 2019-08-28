2019-08-28T09:13:56+03:00
Общество

Букеты из конфет и тетрадок: какие цветы дарят красноярские школьники учителям на 1 сентября

Кстати, в этом году учеников попросили 1 сентября не приходить и цветы не приносить
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Букеты из конфет и тетрадок: какие цветы дарят красноярские школьники учителям на 1 сентябряБукеты из конфет и тетрадок: какие цветы дарят красноярские школьники учителям на 1 сентябряФото: Мария ЛЕНЦ
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День знаний в красноярских школах пройдет 2 сентября. Первого сентября школьников просят не приходить и цветов не приносить. Напомним, что Красноярск – не единственный город, где День знаний сдвинут на сутки в связи с тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье.

Добавим, что всего в новом учебном году за парты сядут 118 тысяч учеников. 14 тысяч — первоклашки. Больше всего первоклассников – в школе в Покровке (здесь три корпуса и учиться будут 400 человек). Меньше всего первоклашек принимает школа № 30 - всего 24 человека первоклашек.

Кстати, о цветах, необходимом атрибуте Дня знаний. Учителя составили рейтинг самых популярных цветов. На первом месте – гладиолусы, хризантемы, розы и астры. А вот флоксы менее популярны, как, впрочем, герберы, орхидеи и лилии. К слову, дети все чаще креативно подходят к букетам – дарят композиции из конфет, фруктов и даже из тетрадок и прочей канцелярии. А еще в тренде – букеты конструкторы. Очень творческая штука: каждый ученик приносит по цветку и составляют общий роскошный букетище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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