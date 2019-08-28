2019-08-28T06:55:30+03:00
Происшествия

Вот тебе и снегоход! Мошенники обманули жителя Таймыра на 960 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Вот тебе и снегоход! Мошенники обманули жителя Таймыра на 960 тысяч рублейВот тебе и снегоход! Мошенники обманули жителя Таймыра на 960 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Как правило, жертвами мошенников становятся пожилые люди. Но на Таймыре на крючок мошенников попался 34-летний северянин, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Мужчина решил на одном из специализированных сайтов купить снегоход «Ямаха». Договорился с продавцом о сделке в интернете, тот потребовал сразу оплатить 960 тысяч рублей – полную стоимость техники. Северянина это не насторожило. А мошенник воспользовался его доверчивостью.

- Для того, чтобы доставить транспортное средство к месту жительства потерпевшего ему необходимо было после заключения договора полностью оплатить стоимость покупки, а также транспортные расходы, - рассказали в пресс-службе региональной полиции. – После этого мужчина перестал выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России «Мошенничество». Виновнику грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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