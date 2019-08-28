СЕГОДНЯ 06:06 2019-08-28T06:06:21+03:00

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Главные часы Красноярска вновь остановят на ремонт, сообщает Ньюслаб. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по плану остановка пройдет сегодня, 28 августа. В течение дня специалисты вновь займутся «начинкой» часов: продолжат ремонт блока управления, обновят программное обеспечение.

Напомним, что это не первая остановка часов в этом месяце. Ремонтные работы уже проводили 24 августа. «Биг-Бен» на здании администрации работает с 2011 года. Осенью прошлого года главные городские часы неоднократно давали сбой. Тогда в мэрии Краснрярска главной причиной проблемы назвали износ механизма. Над поломкой поработали, и «Биг-Бен» вновь начал радовать красноярцев, отбивая время. Вообще, главные городские часы подают голос каждые полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU