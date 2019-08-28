2019-08-28T04:57:56+03:00
Происшествия

«Увы, мы не успели»: пропавшего три дня назад грибника нашли погибшим в тайге под Красноярском

Владимир Мякшин пропал 24 августа в районе Водораздела
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Увы, мы не успели»: пропавшего три дня назад грибника нашли погибшим в тайге под Красноярском Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»«Увы, мы не успели»: пропавшего три дня назад грибника нашли погибшим в тайге под Красноярском Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»
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Владимир Мякшин пропал 24 августа в районе Водораздела. Отправился по грибы, предупредив родных. И исчез. Заблудился. 67-летнего мужчину искали несколько дней. Накануне на поиски вышли родственники, полиция Емельяновского района, КГКУ «Спасатель» и отряд волонтеров «Поиска пропавших детей - Красноярск». Владимира Михайловича нашли погибшим.

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

- Увы, мы не успели... Найден погибшим, - пишет на своей страничке в соцсетях руководитель «Поиска пропавших детей - Красноярск» Оксана Василишина. - Мы еще раз обращаемся ко всем: пожалуйста, не отпускайте своих пожилых родственников - бабушек, дедушек - одних в лес. Тайга не прощает ошибок.

Добавим, что ежегодно в Красноярском крае в сезон сбора дикоросов в тайге теряются десятки человек. И далеко не каждый случай заканчивается благополучно. Берегите друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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