2019-08-27T09:43:31+03:00
Общество

Красноярские власти хотят увековечить память об Универсиаде-2019

Например, назвать в честь даты ее открытия улицу или сквер
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские власти хотят увековечить память об Универсиаде-2019Красноярские власти хотят увековечить память об Универсиаде-2019Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские власти хотят увековечить память об Универсиаде-2019. Точнее, о дате ее открытия – 2 марта 2019 года. Как это будет выглядеть, пока неизвестно. Пока что инициатива находится на стадии разработки. Сначала нужно внести изменения в существующий документ «О порядке наименования и переименования объектов в Красноярске».

Это должны сделать депутаты городского совета, затем только можно рассматривать какие-то конкретные предложения. Возможно, это будет какая-то улица, сквер или спортивный объект, которому можно будет присвоить имя события мирового уровня.

Инициативу городских чиновников депутаты обсудят сегодня, 27 августа. Выступать с предложением мэрия поручила заместителю главы города, руководителю департамента социального развития Наталье Бобровой. Итоги обсуждения станут известны позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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