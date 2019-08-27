2019-08-27T08:24:17+03:00
Общество

Жители Красноярска 35 раз за неделю пожаловались на загрязненный воздух

Эколоборатория выезжала 18 раз
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жители Красноярска 35 раз за неделю пожаловались на загрязненный воздухЖители Красноярска 35 раз за неделю пожаловались на загрязненный воздухФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Красноярска 35 раз пожаловались за прошедшую неделю на загрязненный воздух. Об этом сообщает министерство экологии края по результатам проведенного мониторинга качества атмосферного воздуха. По обращениям красноярцев передвижная эколаборатория выезжала 18 раз и провела 340 отборов проб воздуха. Предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

- Всего краевой наблюдательной сетью, в которую входят одиннадцать автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории, произведено более 36 тысяч отборов проб атмосферного воздуха. Повышенный уровень концентрации загрязняющих веществ зафиксирован в 61 случае, что составляет 0,2 % от общего числа отобранных проб. Превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха зафиксированы по сероводороду, гидрохлориду и бенз(а)пирену, - рассказали в минэкологии.

Напомним телефоны горячей линии министерства: (391) 212-17-06. Инспекторы Минэкологии края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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