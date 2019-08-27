2019-08-27T06:00:35+03:00
Общество

Представительство «Ашана» объяснило причину закрытия гипермаркета в Красноярске

Он проработал чуть больше полутора лет и не оправдал ожиданий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Представительство «Ашана» объяснило причину закрытия гипермаркета в КрасноярскеПредставительство «Ашана» объяснило причину закрытия гипермаркета в КрасноярскеФото: Наталья СОКОЛЬНИКОВА
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Представительство «Ашана» объяснило причину закрытия единственного в Красноярске гипермаркета. Там сообщили, что приняли решение исключительно на показаниях эффективности. Иными словами, проработав чуть больше полутора лет (он открылся в январе 2018-го), гипермаркет не выдержали конкуренции с местными ритейлерами и не принес ожидаемого дохода.

Также в компании опровергли слухи о закрытии всех своих торговых точек в Сибири:

- Решения принимаются по каждому отдельному магазину и не стоит их масштабировать на все точки сети. Планы по закрытию не связаны с конкретными форматами или городами.

Тем не менее, в 2019 году планируется закрыт 30 гипермаркетов по всей стране. Что же будет с работниками? Руководство обещает позаботиться о них и предложить им другие варианты трудоустройства.

Добавим, что «Ашан» в Красноярске работает до 30 сентября. Сейчас там идет массовая распродажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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