Представительство «Ашана» объяснило причину закрытия гипермаркета в Красноярске
Представительство «Ашана» объяснило причину закрытия единственного в Красноярске гипермаркета. Там сообщили, что приняли решение исключительно на показаниях эффективности. Иными словами, проработав чуть больше полутора лет (он открылся в январе 2018-го), гипермаркет не выдержали конкуренции с местными ритейлерами и не принес ожидаемого дохода.
Также в компании опровергли слухи о закрытии всех своих торговых точек в Сибири:
- Решения принимаются по каждому отдельному магазину и не стоит их масштабировать на все точки сети. Планы по закрытию не связаны с конкретными форматами или городами.
Тем не менее, в 2019 году планируется закрыт 30 гипермаркетов по всей стране. Что же будет с работниками? Руководство обещает позаботиться о них и предложить им другие варианты трудоустройства.
Добавим, что «Ашан» в Красноярске работает до 30 сентября. Сейчас там идет массовая распродажа.
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ИСТОЧНИК KP.RU