2019-08-26T14:39:21+03:00
Происшествия

В Красноярске сбили колясочника, просившего милостыню у водителей на дороге

Мужчина госпитализирован [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске сбили колясочника, просившего милостыню у водителейВ Красноярске сбили колясочника, просившего милостыню у водителейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске сбили колясочника, просившего милостыню у водителей на дороге. Произошло это сегодня днем, 26 августа, недалеко от перекрестка улиц Алексеева и 78 Добровольческой бригады. На видео, сделанное камерой уличного наблюдения, видно, как мужчина на инвалидной коляске едет по дороге по ходу движения автомобилей. Причем грубо нарушает правила дорожного движения. Одна из машин пытается перестроиться в крайнюю левую полосу и сбивает мужчину. Тут же к пострадавшему подбежали несколько человек, в том числе водитель автомобиля. Вызвали «Скорую помощь».

В Красноярске сбили колясочника, просившего милостыню у водителей.Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/ Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

В ГИБДД города «Комсомольской правде» прокомментировали информацию: мужчина жив и доставлен в больницу. По категории участников дорожного движения он проходит, как пешеход, следовательно, не должен был находиться на проезжей части вне пешеходного перехода и на запрещенный сигнал светофора.

Видео: «ЧП-Красноярск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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