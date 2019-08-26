2019-08-26T12:27:36+03:00
Общество

Красноярские школьницы вернулись домой с наградой за лучшие в мире уличные танцы

Они заняли первое место на конкурсе в Англии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские школьницы вернулись домой с наградой за лучшие в мире уличные танцы. Фото: Инстраграм команды BlazeКрасноярские школьницы вернулись домой с наградой за лучшие в мире уличные танцы. Фото: Инстраграм команды Blaze
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Красноярские школьницы показали самые лучшие в мире уличные танцы. Накануне в английском городе Блекпул прошли финальные соревнования чемпионата мира. Команда Blaze из школы танцев Harleen Joker’s завоевала первое место. Это очень крутой результат для начинающей команды, которая существует чуть больше года.

Blaze была сформирована в мае прошлого года, затем вышла в финал на Чемпионате России, далее заняла 1 место на Чемпионате Европы UDO в Нидерландах и теперь вот – новая победа, уже на уровне Чемпионате Мира.

Добавим, что соперничество было серьезным. Первоначально в борьбу вступили тридцать команд из разных стран, но в финале оказались только шесть. Причем красноярским подросткам пришлось сильно постараться ради результата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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