2019-08-26T11:36:26+03:00
Общество

За благоустройство скверов в Красноярске чиновники будут отвечать лично

Такое распоряжение сделал мэр города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За благоустройство скверов в Красноярске чиновники будут отвечать личноЗа благоустройство скверов в Красноярске чиновники будут отвечать личноФото: Мария ЛЕНЦ
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За благоустройство скверов в Красноярске чиновники будут отвечать лично. Такое распоряжение сделал глава города Сергей Еремин на аппаратном совещании с подчиненными. Речь идет о благоустройстве скверов и парков в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и поставил ряд задач.

- Во время ежедневных объездов разных районов города я обратил внимание, что ситуация на сегодняшний день по скверам не самая радужная. Да, работы идут в графике, но уже конец августа, остался всего один месяц благоприятного для благоустройства периода. Поэтому ставлю задачу своему первому заместителю Владиславу Анатольевичу Логинову совместно с руководителем департамента городского хозяйства в течение двух дней провести доскональную ревизию всех объектов. Главам районов взять благоустройство скверов на личный контроль. Если не каждый день, то через день выезжать с инспекциями. Работа в скверах должна быть под нашим особым вниманием, что должны ощущать и подрядчики, – поставил задачу коллегам Сергей Ерёмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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