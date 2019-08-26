2019-08-26T05:44:06+03:00
Происшествия

Красноярец погиб в ДТП, вылетев на «встречку» на темной трассе

Под Красноярском столкнулись «Ауди» и ВАЗ
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На шестнадцатом километре дороги Глубокий обход накануне вечером случилась страшная авария: столкнулись ВАЗ и «Ауди». Отечественная легковушка двигалась в сторону Красноярска. Водитель, по неизвестным пока причинам, не смог справиться с управлением, и машину вынесло на «встречку». В этот момент по полосе встречного движения двигалась «Ауди», водитель которой не смог уйти от столкновения.

От удара обе машины превратились в груду металла. Водитель и пассажир «Ауди» получили серьезные травмы: чтобы их достать из машины, пришлось вызывать спасателей, те использовали газовый резак. Водитель ВАЗ погиб на месте. В соцсетях очевидцы сообщают, что участок дороги, где произошло это страшное столкновение, очень темный, практически не освещен и нет никакой разметки – здесь идет ремонт. Причины ДТП устанавливают в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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