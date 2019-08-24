2019-08-24T17:19:37+03:00
Общество

«Свадьба дальнобойщика!»: в Красноярске заметили свадебный кортеж из тягачей

Очевидцы опубликовали видео в соцсети
Ольга КОСТИНА
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Ленточками, шариками и бантами были украшены тягачи Фото:vk.com/live_krasЛенточками, шариками и бантами были украшены тягачи Фото:vk.com/live_kras
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В Красноярске 24 августа заметили необычный свадебный кортеж. Вместо уже привычных лимузинов ленточками и шариками были украшены… тягачи. Наряженные мощные машины следовали одна за другой и вызвали бурю эмоций у окружающих. Водители сигналили, а прохожие старались запечатлеть на камеру. Один из очевидцев выложил видео в паблике «Я живу в Красноярске». И тут же посыпались комментарии. Что приятно, никакой критики. Только положительные эмоции.

Свадебный кортеж из тягачей в Красноярске.Я живу в Красноярске

«Что-то в этом есть. Прикольно. Память на всю жизнь».

«Дальнобойщик женится».

«Все кто видел эту свадьбу сегодня, сказали - дальнобойщик женится».

«Свадьба дальнобойщика!».

«Вот это мужицкая свадьба».

«Я, кажется, понял, какую свадьбу хочу».

Почему был выбран такой кортеж для свадьбы, пока остается только гадать. Остается надеяться, что молодожены заметят, какой создали ажиотаж, и ответят на этот вопрос. А «Комсомольская правда» - Красноярск обязательно сообщит подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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