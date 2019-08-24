2019-08-24T06:40:53+03:00
Происшествия

В Красноярске спасатели вытащили из Енисея тело неизвестного человека

Сейчас в обстоятельствах его гибели предстоит разобраться правоохранительным органам
Ольга КОСТИНА
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Тело погибшего передали сотрудникам полицииТело погибшего передали сотрудникам полицииФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские спасатели вытащили из Енисея тело неизвестного человека. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в КГКУ «Спасатель».

Специалист единой диспетчерской дежурной службы сообщил, что в районе нефтебазы по реке Енисей прохожие заметили тело человека. Спасатели доставили его на берег, где передали полицейским. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить обстоятельства этого происшествия.

За минувшие сутки спасатели совершили еще несколько выездов. В Зеленогорске на протяжении нескольких часов искали утонувшего местного жителя. По словам очевидцев, трагедия на реке Кан произошла еще 21 августа. Была обследована местность на протяжении нескольких километров, но безрезультатно.

По заявке ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю спасатели выезжали на поиски в районе острова Посадный якоря маломерного судна. В итоге его так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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