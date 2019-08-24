2019-08-24T04:13:58+03:00
Происшествия

Подозреваемый в тяжком преступлении житель Красноярска за брань во время суда может получить дополнительный срок

Мужчина оскорбил помощника прокурора
Ольга КОСТИНА
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Подозреваемый во время суда оскорбил представителя законаПодозреваемый во время суда оскорбил представителя законаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В отношении 28-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, следователи возбудили еще одно уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду). Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевом следственном комитете.

9 августа во время судебного заседания следователь ходатайствовал о продлении срока заключения под стражей одному из фигурантов уголовного дела. Мужчине было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По всей видимости, обвиняемому очень не нравилось все, что с ним происходило. И винил он не себя, а представителей закона.

- Обвиняемый после начала судебного заседания неоднократно высказывал нецензурную брань в адрес помощника прокурора Центрального района, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК по краю. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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