2019-08-23T13:55:56+03:00
Общество

Красноярцам показали эскизы благоустройства правобережной набережной

Участки у ТЦ Красноярье и на Абаканской протоке решено облагородить
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаФото: пресс-служба администрации Красноярска
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Правобережную набережную в Красноярске продолжают приводить в порядок. Архитекторы продемонстрировали эскизы того, как предлагается облагородить участки у ТЦ Красноярье и на Абаканской протоке (район Судостроительной), сообщает минстрой Красноярского края. В ведомстве горъворят, что авторы постарались учесть пожелания красноярцев.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

К примеру у торгового центра должна появиться пристань для речных трамвайчиков, терасы с навесами, велодорожки, смотровые площадки и много зелени. На Абаканской протоке также появится пристань, а еще авторы задумали тут разбить водно-ландшафтный парк с системой плавучих островов, детские тактильную и спортивную площадки, велодорожки и смотровые площадки.

Это пока не окончательные проектные решения. Градостроительный совет еще будет рассматривать предложения архитекторов. Реализовать идеи намечено в 2020 и в 2021 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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