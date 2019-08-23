2019-08-23T13:12:54+03:00
Общество

Чиновников мэрии Красноярска обвиняют в плохом отлове бродячих собак

Они не вовремя пепедают жалобы красноярцев подрядчикам
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Чиновников мэрии Красноярска обвиняют в плохом отлове бродячих собакЧиновников мэрии Красноярска обвиняют в плохом отлове бродячих собакФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуроры провели проверку организации отлова бездомных собак в Красноярске и нашли массу нарушений. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, УДИБ (Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства), которое выступает заказчиком работ, не передавало и половины жалоб красноярцев службам отлова. Их в городе, к слову, две - зоозащитная организация «Бездомный пес» и «Сибирь».

Надзорники привели пример неудовлетворительной работы. Во дворах на Юшкова и Киренского в Октябрьском районе живут стаи бездомных собак: жители боятся ходить, потому что псы ведут себя агрессивно, боятся за детей. От людей, живущих на Юшкова и Киренского, в службу «005» поступило 27 жалоб, но на отлов подрядчики выезжали только 10 раз. Однако и это не все. Прокуратура выяснила, что администрация постоянно заключает с организацией «Бездомный пес» (работой этого подрядчика, кстати, многие красноярцы удовлетворены) короткие контракты - чтобы обойти процедуру торгов. Надзорники считают, что на самом деле это одна сделка, разделенная на несколько логоворов, - это прямое нарушение федерального закона о госзакупках.

Компания «Сибирь» (второй подрядчик) - вообще темная лошадка, ведь в контракте с ней не указано даже, что подрядчик ловит животных по обращениям жителей или заявкам юрлиц. Руководителю УДИБ вынесли представление - устранить нарушения в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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