В Красноярске часы на «Биг-Бене» остановят на ремонт

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-23T11:55:01+03:00

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Часы красноярского «Биг-Бена» остановят на ремонт, сообщает ТВК. Ремонт, по информаци администрации Красноярска, много времени не отнимет. Остановят главные красноярские часы в субботу, 24 августа. Специалисты займутся детальной проверкой «начинки» часов: заменят аккумуляторную батарею, обновят программное обеспечение. Кроме этого, ремонт требуется блоку управления и усилителю низкой частоты.

Напомним, что «Биг-Бен» на здании администрации работает с 2001 года. Осенью прошлого года главные городские часы неоднократно давали сбой. Тогда в мэрии Краснрярска главной причиной проблемы назвали износ механизма. Над поломкой поработали, и «Биг-Бен» вновь начал радовать красноярцев, отбивая время. Вообще, часы подают голос каждые полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU