Полный чемодан денег. Пассажир рейса Красноярск - Баку пытался вывезти больше 2 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-23T10:39:16+03:00

Мужчину задержали в аэропорту, ему грозит штраф в трехкратном размере суммы, которую он пытался вывезти

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Полный чемодан денег пытался вывезти в Азербайджан пассажир рейса Красноярск - Баку, сообщает Красноярская таможня. 52-летнего мужчину задержали в аэропорту 18 июля, в его багаже оказалось свыше 19 тысяч долларов США, 802 900 рублей и 100 азербайджанских манат. При этом мужчина и не думал сообщать таможенникам, что у него крупная сумма денег. Дело по ч. 1 ст. 200.1 (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере) уже передано в суд. Откуда у пассажира такая сумма - не сообщается.

- К провозу без письменного декларирования разрешена сумма, не превышающая 10 тысяч долларов США. А сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила более 22 тысяч долларов США, - пояснили в пресс-службе Красноярской таможни.

К слову, грозит контрабандисту немало: штраф - от троекратной до десятикратной суммы вывозимых средств. Или ограничение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU