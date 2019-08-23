Полицейские выручили жительницу Минусинска, оказавшуюся на трассе с 3-летней дочерью на руках

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-23T10:41:15+03:00

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Остаться на трассе под проливным дождем с 3-летней дочерью на руках и сломанной машиной.- то еще испытание. Жительница Минусинска именно в такой ситуации и оказалась на днях. Возвращалась в райцентр и по дороге машина заглохла. Ливень лил так, что на метр вокруг ничего не видно. 40 минут женщина пыталась остановить хоть кого-нибудь из водителей, но машины одна за другой пролетали мимо. Сотовая связь не ловит. В общем, постепенно женщина начала паниковать - даже не из-за себя, из-за дочки. Благо, мимо ехал наряд ДПС, полицейские возвращались с рейда..

- Сотрудниками ОВД было принято решение забрать маму с ребенком и увезти в город на патрульном автомобиле, а также помочь связаться со знакомыми, которые помогут в эвакуации автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Спустя несколько дней женщина пришла в полицию, чтобы поблагодарить полицейских за помощь. Да, ситуация, к счастью, не была вопросом жизни и смерти. Но любая женщина, оказавшаяся с ребенком в такой беде, поймет, почему мать так благодарна полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU