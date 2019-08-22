СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-22T16:48:30+03:00

В Красноярском крае 136 работников подали в суд на своего работодателя Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае 136 работников подали в суд на своего работодателя. Таким образом они отстаивали законные права на оплату труда. Речь идет о лесоперерабатывающем предприятии, расположенном в Лесосибирске. И цена вопроса – не сотня тысяч рублей: руководство предприятия не доплатило почти 5 миллионов.

Суд в подобных случаях однозначно встает на сторону работников. Поэтому акционерное общество должно было погасить задолженность. Но не торопилось это делать в добровольном порядке. Тогда истцы понесли исполнительные листы судебным приставам. А у тех есть серьезные инструменты, как заставить ответчика исполнять решения суда, например, арест счетов и имущества. И еще 7% от суммы долга исполнительский сбор (а это 332 тысячи рублей).

Впрочем, прибегать к таким мерам не пришлось: руководство предприятия полностью рассчиталось с работниками, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU