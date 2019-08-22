Мастера российского кино назвали Артура Волкова из Железногорска одним из лучших юных режиссеров страны

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-22T13:24:51+03:00

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Конкурс для юных талантов со всех уголков России проходил на платформе творческого благотворительного проекта «Поколение М». Чтобы стать его участником, нужно было снять видеоролик (при помощи любого оборудования, даже обычного смартфона) и загрузить его на сайт проекта.

Артур Волков снял социальный ролик (точнее 17-минутный мини-фильм) о влиянии интернета на молодых людей. Показал, что в этом явлении есть и отрицательные стороны, но положительных – намного больше. Благодаря современным технологиям мы можем получать невероятные возможности, которых раньше не было: общаться с друзьями по всему миру, изучать иностранные языки, получать полезную информацию обо всем, что интересно. Жюри конкурса высоко оценило работу Артура.

- Творческий благотворительный проект дает возможность проявить себя не только детям из больших городов, но и жителям глубинки. Независимо от места жительства они могут стать частью всероссийского творческого движения. Настоящий талант не знает границ, это подтверждает достижение Артура Волкова, - отметил врио директора филиала МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.

ИСТОЧНИК KP.RU