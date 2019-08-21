Мэрия Красноярска купит 60 квартир для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья
Мэрия Красноярска собирается купить больше 60 квартир для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья. Соответствующие лоты появились на портале госзакупок. Известно, что приобрести власти могут жилье и у строительных компаний, и у самих красноярцев.
Одно условие – чистовая отделка, и, конечно, квартира должна располагаться в границах Красноярска. Согласно заказу, покупать планируют «однушки» (от 32 квадратных метров), «двушки» (от 48 квадратных метров) и «трешки» (от 65 квадратных метров). Стоимомть квадратного метра на начальном этапе торгов вполне рыночная: однокомнатные - 56 534 рублей; двухкомнатные - — 56 006 рублей; трехкомнатные - 56 310 рублей.
- Ежегодно администрацией города в рамках действующих программ приобретается в среднем 100-150 квартир. В этом году перед нами стоит серьезная задача — обеспечить комфортным и благоустроенным жильем более 250 детей-сирот и граждан, которые проживают в аварийных домах, - сообщил руководитель департамента градостроительства Роман Соколов.
На все про все у администрации 550 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU