2019-08-21T14:39:19+03:00
Происшествия

Личности погибших в ночном пожаре под Красноярском не установлены

СК проводит доследственную проверку
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Личности погибших в ночном пожаре под Красноярском не установленыЛичности погибших в ночном пожаре под Красноярском не установленыФото: Мария ЛЕНЦ
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В ГСУ СКР по Красноярскому краю начали проверку пожара, который произошел минувшей ночью под Красноярском, в Минино. Напомним, неподалеку от СНТ «Заимка», в третьем часу ночи полыхнул бытовой вагончик. Более двух часов пожарные боролись с пламенем, а при разборе завалов обнаружили три тела, сообщает Запад24 Как рассказали в региональном Следкоме, личности погибших установитьне удалось – люди слишком сильно обгорели.

- По предварительным данным, в бытовке могли находиться рабочие, нанятые частным предпринимателем для колки дров, - сообщает пресс-служба регионального СК. - По словам владельца сгоревшего помещения, оно было предназначено для хранения инструмента и дневного отдыха рабочих, постоянно там никто не проживал.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. После этого будет решено, возбудят ли уголовное дело. Причина пожара также пока не названа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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