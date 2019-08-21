Больше полумиллиона рублей сняли мошенники с банковской карты жительницы Канска

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-21T10:59:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Канска в один момент лишилась 560 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. При этом женщина сама предоставила мошенникам все реквизиты банковской карты. Произошло все, когда мошенница под видом сотрудницы безопасности одного из банков позвонила женщине. И сообщила, что банковские безопасники засекли несанкционированное списание средств с ее карты. Женщина тут же поверила. Тем более, что дальше ее соединили с финансовым директором банка.

- Далее с женщиной уже общался мужчина, который предложил сохранить накопления на резервной банковской карте. В связи с этим он запросил у жительницы Канска все реквизиты карты – с лицевой и оборотной стороны, а также пришедшие ей на телефон СМС с паролем, - пояснили полицейские.

Испуганная за свои финансы жертва все до циферки передала мошеннику. Тот списал деньги с ее счета – все до копеечки. Полиция завела уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК России (кража). Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU