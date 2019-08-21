В Красноярске назначен новый вице-мэр и глава департамента горхозяйства

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-21T09:39:29+03:00

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В администрации Красноярска новый руководитель – департамент городского хозяйства теперь возглавлять будет Юрий Савин, сообщает Ньюслаб. Савин сменил на посту Евгения Жвакина, который, к слову, возглавлял ведомство всего два месяца. Жвакин подал в отставку и переезжает в другой город. Что касается нового назначенца, то в департаменте горхозяйства он работает с осени прошлого года, занимается вопросами благоустройства.

В администрацию Савин перешел из УДИБ (Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства). По образованию Савин экономист, имеет таже еще одно высшее – инженерное. По информации пресс-службы администрации Красноярска, Юрий Савин имеет опыт работы в МЧС, в сфере ЖКХ. Кроме того, у него в арсенале навыков и опыт руководящей работы в разных должностях на разных постах.

ИСТОЧНИК KP.RU