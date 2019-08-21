2019-08-21T06:22:26+03:00
Общество

В Красноярске пропал работник лесопожарного центра с татуировкой «Танюша» на руке

Андрей Беккер исчез еще 1 августа
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Андрей Беккер Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскАндрей Беккер Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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В Красноярске пропал 48-летний Андрей Беккер. Как сообщили родственники пропавшего, мужчина работал в Ужурской ПХС (Лесопожарный центр). Днем 1 августа он ушел из дома на Молокова, и с тех пор близкие не знают, где он. О приметах и Андрея Беккера рассказали волонтеры «Поиска пропавших детей – Красноярск».

Приметы: на вид 45-47 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые. Кроме того у Андрея Беккера имеется примечательная татуировка на правой руке – надпись «Танюша», золотые коронки, а на животе – послеоперационный шрам.

Был одет: штаны цвета «хаки» и сиреневая футболка с белой эмблемой на груди, черные кроссовки на белой подошве, темная бейсболка. При себе у Андрея была дорожная сумка.

Если вы знаете, где может находиться Андрей Беккер, или видели его, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами или полицией: 8 (391) 220-21-62 – дежурная часть ОП №11, 8-950-99-66-066 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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