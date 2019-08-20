На юге Красноярского края затопило десятки домов в Минусинске

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-20T17:54:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На юге Красноярского края затопило десятки домов. Длительные осадки вызвали подъем воды в реках. В правительстве края прошло оперативное совещание, на котором обсудили потенциальную угрозу.

- В Минусинске из-за подъема уровня грунтовых вод оказались подтопленными 20 жилых домов и 61 приусадебный участок в микрорайоне «Дружба». На место отправлена оперативная группа подразделений ГУ МЧС и краевого учреждения «Спасатель». Там развернута база для возможного проведения аварийно-спасательных работ, проводится перекачка воды двумя мобильными насосными станциями. Подготовлен пункт временного размещения населения. Пока жители отказываются от эвакуации, считая возможным пережить подъем уровня грунтовых вод в собственных домах, - сообщил начальник краевого МЧС Игорь Лисин.

Учитывая неблагоприятный прогноз погоды в ближайшие три дня, председатель правительства края Юрий Лапшин поручил обеспечить стопроцентную готовность к возможному ухудшению паводковой ситуации:

- Попрошу направить сегодня специалистов минэкологии и министерства промышленности, энергетики и ЖКХ в Минусинск и совместно с органами местного самоуправления проанализировать все факторы, влияющие на подъём уровня грунтовых вод. В течение ближайших двух суток должен быть подготовлен соответствующий план мероприятий экстренного и системного реагирования на проблему, которая стала обостряться в этом микрорайоне с каждым годом, - подытожил Юрий Лапшин.

ИСТОЧНИК KP.RU