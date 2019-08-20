В Красноярске вновь отключают холодную воду
В Красноярске вновь отключат холодную воду. На сей раз в Советском районе. Это необходимо для оптимизации гидравлического режима водопроводных сетей. Вода будет отключена завтра, 21 августа, с 9:00 до 20:00. Поэтому жителям, попадающим в зону отключения, нужно запастись холодной водой. О сроках завершения работ, точках и времени подвоза холодной воды можно узнать в диспетчерской службе «КрасКома» по телефону: 211-39-63.
Воды не будет в домах на улицах:
- Полигонная
- Гайдашовка
- переулок Связистов
- Космонавтов
- Харламова
- Матвеева
- Беляева
- Бегичева
- Кекушева
- Мате Залки
- Шумяцкого
- 9 Мая
- Комсомольский
- Светлогорская
- Северное шоссе.
Пониженное давление холодной воды:
- микрорайоны Северный, Ястынское поле, Взлетка, Зеленая Роща, Иннокентьевский, Военный городок
- районы улиц Сергея Лазо, Аэровокзальной, Партизана Железняка, Пограничников, Полигонной, Смоленской.
ИСТОЧНИК KP.RU