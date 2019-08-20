В Красноярске вновь отключают холодную воду

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-20T17:04:57+03:00

Рассказываем, в каком районе и на какой период

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В Красноярске вновь отключат холодную воду. На сей раз в Советском районе. Это необходимо для оптимизации гидравлического режима водопроводных сетей. Вода будет отключена завтра, 21 августа, с 9:00 до 20:00. Поэтому жителям, попадающим в зону отключения, нужно запастись холодной водой. О сроках завершения работ, точках и времени подвоза холодной воды можно узнать в диспетчерской службе «КрасКома» по телефону: 211-39-63.

Воды не будет в домах на улицах:

- Полигонная

- Гайдашовка

- переулок Связистов

- Космонавтов

- Харламова

- Матвеева

- Беляева

- Бегичева

- Кекушева

- Мате Залки

- Шумяцкого

- 9 Мая

- Комсомольский

- Светлогорская

- Северное шоссе.

Пониженное давление холодной воды:

- микрорайоны Северный, Ястынское поле, Взлетка, Зеленая Роща, Иннокентьевский, Военный городок

- районы улиц Сергея Лазо, Аэровокзальной, Партизана Железняка, Пограничников, Полигонной, Смоленской.

ИСТОЧНИК KP.RU