СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-20T15:16:33+03:00

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В Ачинске иномарка вылетела с дороги и разворотила несколько могил. Случилось это 19 августа. Toytota RAV4 ехала по улице 2-й Кирпичной, когда водитель по неустановленным пока причинам не справился с управлением. Автомобиль занесло, он перелетел через кювет и выехал на городское кладбище, сообщает ТВК-Красноярск со ссылкой на ГИБДД.

Водитель не пострадал, на момент аварии он был трезв. Однако за разрушенные могильные плиты и оградки ему предстоит выплатить ущерб, причем немалый: вывороченные из земли и разбитые гранитные надгробия, сломанные металлические решетки, взрытая бетонная брусчатка на проходе – все это обойдется в круглую сумму.

Возместит ли виновник это добровольно или родственникам придется обращаться в суд, станет известно позднее. А пока дорожная полиция решает, как наказать автомобилиста. Добавим, что иномарку с кладбища пришлось вывозить на автоэвакуаторе.

ИСТОЧНИК KP.RU