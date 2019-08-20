2019-08-20T07:25:13+03:00
Общество

Среднемесячная зарплата в Красноярском крае составила почти 50 тысяч рублей

Статистики подсчитали показатели первого полугодия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Среднемесячная зарплата в Красноярском крае составила почти 50 тысяч рублейСреднемесячная зарплата в Красноярском крае составила почти 50 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Красноярском крае в период с января по июнь этого года составила 48 980 рублей. Такую информацию «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили специалисты Красноярскстата. Для пояснения: она исчисляется делением фонда начисленной заработной платы организации на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде. Включается все: оклад, выработка, премии, доплаты за питание и проживании компенсации и так далее.

Самые большие доходы – в добывающей отрасли: 107 911 рублей. Затем идет научная и техническая отрасль – 62 457 рублей. Далее по убывающей: финансисты и страховщики – 58 705, обработка – 56 098 рублей, транспорт и логистика – 55 762 рублей, информация и связь – 54 814. Энергетики в среднем зарабатывают 54 530 рублей, коммунальщики (водоснабжение и водоотведение, а также сбор и утилизация отходов) – 52 124 рубля.

Меньше всего в приведенном списке зарплаты в общепите – 27 138 рублей.

Статистики подсчитали показатели первого полугодия. Фото: Красноярскстат

Статистики подсчитали показатели первого полугодия. Фото: Красноярскстат

ИСТОЧНИК KP.RU

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