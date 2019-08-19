В кафе Красноярска появилось меню для слабовидящих

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-19T15:38:33+03:00

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В кафе и ресторанах Красноярска появится меню для слабовидящих горожан. Оно написано шрифтом Брайля, и разработали меню специально, совместно с центром социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Идея появилась после того, как красноярский эксперт по организации доступной среды Сергей Мильчаков встретил такое меню в одном из кафе Москвы.

Идею обсудили с активистами, страдающими нарушением зрения, и чиновниками, - управлением соцзащиты Красноярска. И тем, и другим она пришлась по душе. В планах пока 6 экземпляров меню и тактильный план кафе, где внедрят сервис.Меню появится в заведениях общественного питания группы компаний «Bellini Group». К слову, презентация меню намечена на 20 августа. Пройдет мероприятие в ресторане «Перцы» (ул. Пушкина, 32).

Добавим, что в Красноярске живет порядка 2,5 тысяч человек с инвалидностью по зрению.

ИСТОЧНИК KP.RU