2019-08-19T12:02:05+03:00
Общество

В Красноярске на берегу Качи открыли арт-объект «Рыба Сибири»

На ее чешуе - орнаменты
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаФото: пресс-служба администрации Красноярска
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В сквере Юдина, на берегу Качи, появился новый арт-объект - «Рыба Сибири». Автор - Ярослав Буйлов рассказал, что в основе создания рыбы лежит легенда. В ней рассказывается о гигантской рыбе (такие раньше водились в Енисее), которая случайно заплыла в маленькую речку. Да так и осталась здесь: большая вода, которая позволяла плыть, ушла. И рыба оказалась на берегу.

- На ее чешуе стали появляться орнаменты и узоры народов, которые жили на берегу. И теперь на одной чешуйке можно увидеть узоры Самодийских народов России — ненцев, а на соседней — современный параметрический паттерн, - рассказала водохновленный легендой автор.

На создание чешуи ушло 130 дощечек, на них - более 45 видов узоров. Добавим, что , по информации мэрии Красноярска, до конца года в городе установят еще три арт-объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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