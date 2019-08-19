2019-08-19T11:24:15+03:00
Происшествия

Красноярец на мопеде упал со смотровой площадки в Академгородке

... и чудом выжил
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярец на мопеде упал со смотровой площадки в АкадемгородкеКрасноярец на мопеде упал со смотровой площадки в АкадемгородкеФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярец на мопеде упал со смотровой площадки «Красивый берег» в Академгородке (неподалеку от Орбиты). Инцидент произошел еще 15 августа, и сообщили о нем очевидцы. На смотровой, неподалеку от обрыва, отдыхала компания молодежи. Возможно, с алкоголем. В итоге, один из них сел на мопед и сиганул с обрыва.

Позднее, по словам очевидца, выяснилось, что у паренька вывихнуто плечо.

- У парня были травмы на лице, текла кровь, к тому же он вывернул плечо. Я удивился, что он выжил и смог залезть обратно. На месте его девушка вызвала «скорую», там тоже были поражены, что он выжил после падения, - сообщают очевидцы.

В полиции пояснили, что о происшествии им никто не сообщал. Вероятнее всего, компания решила замять дело. Хотя, конечно, удивительно, что парень выжил - берег в этом месте высокий и довольно крутой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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