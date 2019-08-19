Станет лучшим в Европе. В «Роевом ручье» показали, как строят гигантский вольер для белых медведей

СЕГОДНЯ 05:17 2019-08-19T05:18:19+03:00

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Белые медведи в «Роевом ручье» вскоре справят новоселье. При этом новый дом у них, как рассказали в пресс-службе красноярского парка флоры и фауны, будет не чета прежнему, да и вообще – любому другому в Европе.

Часть смотровых панелей будет подводными Фото: пресс-службы Роева ручья

- С завершением строительства вольеров для полярных великанов, красноярский «Роев ручей» встанет в один ряд с лучшими зоопарками мира, - обещают в праке флоры и фауны. - Недавно у наших белых медведей в гостях был известный японский блогер, который путешествует по всему миру и пишет статьи, размещает фотографии и видео о белых медведях, есть у него и про наших мишек. С завершением строительства, у красноярского «Роева ручья» есть все шансы стать мировой достопримечательностью.

Вольеры Фото пресс-службы Роева ручья

Сейчас в вольере завершаются земляные. Затем начнется самый важный этап - монтаж остекления строящихся вольеров для белых медведей. Через смотровые панели (их будет 33) можно будет наблюдать за полярными гигантами. При этом в проекте есть как надводные, так и подводные смотровые панели (их 8). Строительство ведет компания «АкваЛогоИнжиниринг» при поддержке ПАО «НК «Роснефть».

ИСТОЧНИК KP.RU