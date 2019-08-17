2019-08-17T19:55:37+03:00
Происшествия

«Сидели, сидели, потом один как сиганул вниз»: в Красноярске три экстремала прыгнули со стрелы строительного крана

Видимо, ради острых ощущений [видео] [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Сидели, сидели, потом один как сиганул вниз»: в Красноярске три экстремала прыгнули со стрелы строительного крана Фото: стопкадр с видео«Сидели, сидели, потом один как сиганул вниз»: в Красноярске три экстремала прыгнули со стрелы строительного крана Фото: стопкадр с видео
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В Красноярске три экстремала прыгнули со стрелы строительного крана с парашютами. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил один из читателей. Ему удалось снять на видео, как три человека сначала некоторое время сидят на стреле строительного крана, затем один за другим сигают с нее вниз. Видео, прямо скажем, не для слабонервных. Произошло все днем в субботу, 17 августа, на стройплощадке ЖК «Квадро», в Покровке.

- Как они на стрелу карабкались, не видел. Просто увидел людей на такой высоте. Конечно, удивился, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск автор видео, наш коллега Леонид Мичковский. - Сидели-сидели, я думал обратно двинут. И тут один из них как сиганет вниз. Я сначала испугался, но тут парашют у него раскрылся.

Прыжок со стрелы крана. Дебют.Видео: Леонид МИЧКОВСКИЙ

Прыжок со стрелы крана.Видео: Леонид МИЧКОВСКИЙ

Парашюты у экстремалов в форме крыла, а не купола, - они позволяют выполнять прыжки с минимальной высоты. На видео слышны визги и, к сожалению, не понятно, то ли сам прыгун визжит, то ли перепуганные этим десантированием прохожие. Также остается вопросом, как экстремалы пробрались на стройплощадку, которая, согласно всем нормам, должна в принципе охраняться. С такой же легкостью на ней могу оказаться и дети. Мы зададим эти вопросы владельцам ЖК «Квадро», а также просим обратить на инцидент внимание компетентных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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