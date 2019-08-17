2019-08-17T05:29:26+03:00
Дом. Семья

В «Роевом ручье» на свет появилась маленькая гуанако

Малышке всего 3 недели от роду
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Малышке всего з недели Фото: «Роев ручей»Малышке всего з недели Фото: «Роев ручей»
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В парке флоры и фауны «Роев ручей» у пары гуанако появилась малышка. Ей всего 3 недели от роду, но она уже во всю резвится и играет. Гуанако - дикая родня домашних лам, рассказали в пресс-службе «Роева ручья». Увидеть семью и маленькую гуанако можно в вольере, расположенном в конце аллеи копытных. Одно «но» - кормить ни малышку, ни ее родителей категорически нельзя. Гуанако на строгой диете.

Семья гуанако Фото: «Роев ручей»

Семья гуанако Фото: «Роев ручей»

- Любая пища, не входящая в рацион, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, - рассказали в пресс-службе «Роева ручья». - И яблочки тоже нельзя. И морковку. Ничего! Зоологи всех уже покормили. Пожалуйста, не приносите с собой еду для животных - это запрещено!

Гуанако и ее мама Фото: «Роев ручей»

Гуанако и ее мама Фото: «Роев ручей»

Кстати, в субботу, 17 августа, «Роев ручей» отмечает День рождения. Парку флоры и фауны исполняется 19 лет! Праздничная программа продлится с 12.00 до 21.00. Добро пожаловать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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