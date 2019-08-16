2019-08-16T11:57:17+03:00
Общество

Министр экономического развития поздравил жителей Тувы с Днем республики на тувинском языке

Максим Орешкин разместил поздравление в своем инстаграмм-аккаунте
Татьяна РЯБИНИНА
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Кто помог министру написать послание на незнакомом языке, не сообщается.Кто помог министру написать послание на незнакомом языке, не сообщается.
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Министр экономического развития России Максим Орешкин разместил поздравление Шолбану Кара-оолу и всему тувинскому народу по случаю Дня республики, который отмечала вся республика 15 августа. Причем, поздравление на тувинском языке! Об этом сообщает Тува-онлайн.

"Честно, не ожидал и приятно удивлен, - поделился эмоциями Глава Тувы Шолбан Кара-оол.- В телефонном разговоре я искренне поблагодарил Максима Станиславовича за проявленное уважение к моему народу! Мы проговорили порядок действий. Все идет по плану».

Напомним, Председатель Правительства Дмитрий Медведев назначил Максима Орешкина куратором Тувы, именно он возглавляет работу по формированию индивидуального плана социально-экономического развития региона.

В мае он приезжал в Кызыл вместе с представителями ключевых федеральных министерств и ведомств и собирается в ближайшее время повторить свой визит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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