Министр экономического развития поздравил жителей Тувы с Днем республики на тувинском языке
Министр экономического развития России Максим Орешкин разместил поздравление Шолбану Кара-оолу и всему тувинскому народу по случаю Дня республики, который отмечала вся республика 15 августа. Причем, поздравление на тувинском языке! Об этом сообщает Тува-онлайн.
"Честно, не ожидал и приятно удивлен, - поделился эмоциями Глава Тувы Шолбан Кара-оол.- В телефонном разговоре я искренне поблагодарил Максима Станиславовича за проявленное уважение к моему народу! Мы проговорили порядок действий. Все идет по плану».
Напомним, Председатель Правительства Дмитрий Медведев назначил Максима Орешкина куратором Тувы, именно он возглавляет работу по формированию индивидуального плана социально-экономического развития региона.
В мае он приезжал в Кызыл вместе с представителями ключевых федеральных министерств и ведомств и собирается в ближайшее время повторить свой визит.
ИСТОЧНИК KP.RU