Редкий кадр второклассницы из Красноярского края: бурундука лечат рыжие муравьи

СЕГОДНЯ 04:08 2019-08-16T04:08:55+03:00

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Дочь старшего госинспектора национального парка «Шушенский бор» Маша Чумакова обратила внимание на азиатского бурундука, который позволял рыжим лесным муравьям ползать по его телу и мордочке. Девочка сделал несколько кадров и заинтересовалась, зачем бурундук терпит неприятные укусы и позволяет муравьям лезть в уши и нос. Специалисты парка рассказали ей, что на самом деле, так животные, в том числе и бурундук, избавляются от паразитов, которые накопились за лето.

А у муравьев есть на этот случай едкое «лекарство» - муравьиная кислота, которую паразиты терпеть не могут!

Такое «лечение» проходят и звери, и птицы, порой они даже садятся в муравейник, чтобы избавиться от блох и клещей. Правда, укусы рыжих муравьев болезненные, но боль проходит быстро, и результат стоит того, чтобы немного потерпеть.

ИСТОЧНИК KP.RU