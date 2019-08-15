На севере Красноярского края встали на рейд военные корабли

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-15T13:09:48+03:00

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На севере Красноярского края в порту Дудинки на рейд встали десантные корабли Северного флота – «Александр Отраковский» и «Кондопога», противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также ледокол «Илья Муромец». Команды кораблей примут участие в межвидовых тактических учениях, сообщается на официальном портале правительства края.

- По старой доброй традиции уже в третий раз большие десантные корабли приходят в Дудинский морской порт. Уверен, военные учения пройдут на высоком уровне, личный состав флота получит только отличные оценки по боевой и оперативной подготовке. А мы, северяне, своим радушием, теплом и положительными эмоциями скрасим ваши нелегкие будни. Добро пожаловать на Таймыр! - поприветствовал моряков-североморцев глава Таймыра Евгений Вершинин.

Добавим, что военные моряки поблагодарили таймырцев за теплый прием и пригласили понаблюдать за учениями. Кстати, в воскресенье 18 августа таймырцы могут посетить с экскурсией военные корабли. Нужно лишь захватить с собой паспорт. Начало экскурсий в 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU