СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-15T07:02:49+03:00

«Чтобы не путали знаки»: полиция Тувы обратилась к шаманам, чтобы обеспечить безопасность на дорогах

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МВД Тувы обратилось к шаманам, чтобы те помогли обеспечить безопасность на дорогах. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол (Тува) провел специальный ритуал, призванный помочь водителям не путать дорожные знаки. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГИБДД республики, ритуал проводился в рамках всероссийской акции «Одначно».

- С 8 августа в этом году стартовала федеральная социальная кампания «Однозначно», - говорит начальник отдела пропаганды ГИБДД Тувы Маргарита Монгуш. – Эта кампания призывает водителей однозначно понимать дорожные знаки. То есть если есть ограничение скорости 60 километров, то и ехать нужно со скоростью 60 километров в час. Шаманы также поддержали эту акцию в лице верховного шамана России Кара-оола Допчун-оола.

Всего в акции участвует 15 регионов России, среди которых далеко не все традиционно «шаманские» - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижегородская область и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU