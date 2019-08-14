2019-08-14T16:40:54+03:00
Общество

Для довыборов в Заксобрание Красноярского края отпечатали 200 тысяч бюллетеней

Выборы пройдут 8 сентября
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Для довыборов в Заксобрание Красноярского края отпечатали 200 тысяч бюллетенейДля довыборов в Заксобрание Красноярского края отпечатали 200 тысяч бюллетенейФото: Мария ЛЕНЦ
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Для довыборов в Законодательное собрание Красноярского края отпечатали 200 тысяч бюллетеней. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Своего депутата предстоит выбрать жителям Курагинского одномандатного избирательного округа № 15 и Кировского одномандатному избирательному округу № 2 Красноярска. Об этом сообщает ИА «Запад24».

Избирательные комиссии по округам получат бюллетени 15 августа, точная цифра – по 98 тысяч штук. Краевой избирком утвердил технологию изготовления протоколов с машиночитаемым кодом для участковых комиссий, и ускоренный ввод итогов голосования в систему ГАС «Выборы» при проведении местных выборов.

Добавим, что в Кировском одномандатном избирательном округе № 2 зарегистрированы восемь кандидатов, в Курагинском одномандатном избирательном округе № 15 – шесть кандидатов:

ИСТОЧНИК KP.RU

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