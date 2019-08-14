СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-14T14:14:11+03:00

В Красноярском крае стоимость минимального набора продуктов с начала года выросла на 8,7% Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае стоимость минимального набора продуктов с начала года выросла на 8,7%, а по отношению к началу июля этого года – на 1,7 %. И составляет 4 866 рублей в расчете на 1 человека. Такие цифры приводят «Комсомольской правде»-Красноярск специалисты Красноярскстата.

Они отмечают сезонное снижение цен на овощи. Так, средняя стоимость свежих помидор в августе 2018 года составляла 95,46 рублей, а нынче – 83,86 рублей (минус 12,57%). Огурцы свежие: были год назад – 65,65 рублей, сейчас – 60,28 рублей (минус 8,01 %). Морковь: была 53,12 рублей, сейчас – 51,79 рублей (минус 2,5 %). Вместе с тем подорожали карамель – на 2,09%, шоколадные конфеты – на 1,53% и мясные консервы – на 1,39 %.

Для информации: стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания, входящие в него. Определяется на основе единых (установленных в целом по России) минимальных объемов потребления продуктов питания и фактических средних потребительских цен на них по субъектам РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU