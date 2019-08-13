Так вкусно, что ложку проглотить можно. В Красноярске появились съедобные ложки

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-13T15:56:27+03:00

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Мммм, вкуснятина! Да такая, что и ложку съесть можно. Ешьте на здоровье, скажут вскоре в некоторых ресторанах Красноярска. Нет-нет, не для того, чтобы клиенту насолить. А потому, что ложки на самом деле съедобные. Горячий суп, каша, десерт... По словам авторов проекта, есть такой ложкой можно любое блюдо. А когда доедите, еще и самой ложкой закусите. Съедобная ложка создана по специальной рецептуре - из пшеничной муки, молока, масла и приправ. И отлично держат форму: 10-15 минут, если ей есть суп.

Съедобные ложки Фото: предоставлено пресс-службой Первых съедобных ложек

- В ассортименте представлены ложки с различными добавками, в зависимости от блюда, - рассказали в пресс-службе Первых съедобных ложек. - Для десертов выпускаются сладкие ложки с кокосовой стружкой, шоколадом или орехами, а для основных и первых блюд — соленые или с горчинкой, например с травами или чесноком. Оптовая стоимость одной ложки составляет от 10 рублей и зависит от объема заказа и наличия индивидуальной упаковки.

Ложки, кстати, экологичные, и это немаловажно. Во многих странах ЕС уже действуют программы по ограничению производства одноразового пластика и замены его на более экологичные материалы. А что может быть экологичнее натуральных продуктов! Кстати, такие ложки - отличный подарок. А уж детям как понравится, особенно нехочухам, которых порой не заставишь сесть за стол.

ИСТОЧНИК KP.RU