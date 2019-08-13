2019-08-13T13:48:20+03:00
Политика

СМИ: министр спорта Красноярского края уходит в отставку

Уход Сергея Алексеева с поста связывают с коррупцией
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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СМИ: министра спорта Красноярского края отправили в отставкуСМИ: министра спорта Красноярского края отправили в отставкуФото: Мария ЛЕНЦ
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В ряде СМИ во вторник, 13 августа, прошла информация об увольнении с поста министра спорта Красноярского края. Официально ее пока не подтвердили. Однако, по данным ТВК, увольнение связано с коррупционными скандалами в министерстве. Сообщается, что Алексеев уже написал заявление об уходе.

Скандалы связывают с ремонтом «Арены.Север», при котором чиновники от спорта получили сразу два отката. Неофициально силовики рассказали, что под подозрением подозрением замдиректора «Центра спортивных сооружений» Павел Червинский и руководитель «Центра спортивной подготовки» Андрей Голубев. Они якобы требовали 24 миллиона рублей. Не исключено, что в скандале замешан и Алексеев. Подчеркнем - информация неофициальная.

Также называют и претендента на портфель министра - это руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов. В ближайшее время мы сообщим детали отставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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