СЕГОДНЯ 08:10 2019-08-13T08:10:13+03:00

Склад боеприпасов под Ачинском, где произошли взрывы, расформируют за год Фото: Диана ИВАНОВА

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Склад боеприпасов в Каменке, где произошла серия взрывов, расформируют до июля 2020 года. Об этом заявил командующий Центральным военным округом, генерал-майор Александр Лапин.

- В соответствии с принятыми решениями полное расформирование склада и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланировано до 1 июля 2020 года. Все пригодные для использования боеприпасы будут вывезены на другие склады. Непригодные боеприпасы будут утилизированы, а территория склада будет полностью очищена и безопасна, - сказал Лапин.

Напомним, 5 и 9 августа на складе Центра материального обеспечения произошла серия взрывов, в результате которой пострадали 33 человека. Один человек погиб. Сейчас на территории идут восстановительные работы. Режим ЧС в Ачинском районе снят утром 13 августа. Пострадавшие получат компенсацию из бюджета края и средств минобороны России.

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В воинской части под Ачинском уже семь часов не могут остановить взрывы

Пока еще о причинах и последствиях ЧП в поселке Каменка в Ачинском районе Красноярского края говорить не приходится. Напомним, в 17 часов по местному времени начался пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (подробнее).

Пострадавшие от взрывов снарядов квартиры в Каменке планируют восстановить за две недели. В Ачинском районе продолжают устраняют последствия пожара на складах воинской части.

Три военных «Камаза» проехали КПП и остановились в ожидании на окраине воинского городка. Все три под завязку загружены ящиками, в которых под лучами солнца сияет стекло. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU