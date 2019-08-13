В Дивногорске за 132 миллиона рублей продают здание завода-банкрота

СЕГОДНЯ 06:16 2019-08-13T06:16:33+03:00

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Восьмиэтажное здание завода низковольтных автоматов с двумя подземными этажами выставили на продажу в Дивногорске. Напомним, завод признан банкротом, а его дирерктор еще в 2012 году попал под уголовное дело из-за финансовых махинаций. Директор пытался скрыть порядка 3 миллионов рублей от государства. Более 500 человек потеряли работу.

При этом, по словам продавца, все это время здание не было заброшено - в помещениях ремонт, имеются два лифта в рабочем состоянии, окна. Общая площадь - почти 9 тысяч квадратных метров. Цена вопроса - более 132 миллионов рублей. По мнению продавцов, несмотря на то, что здание изначально, еще в 1973 году, строилось, как завод, его можно использовать и для других целей.

- Возможно использовать как крупное офисное здание, организовать в нем общежитие, - считает продавец.

ИСТОЧНИК KP.RU